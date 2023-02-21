Алешанина Домна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешанина Домна Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Алешанин Дементий Алексеевич

Мать: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Блохина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Блохин Илья Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Блохин Антип Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Блохин Илларион Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Блохин Тихон Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Утевка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Блохина Марья Александровна

Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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