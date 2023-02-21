Алешанина Домна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Алешанин Дементий Алексеевич
Мать: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Блохина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Блохин Илья Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Блохин Антип Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Блохин Илларион Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Блохин Тихон Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Блохина Марья Александровна
Отец ребёнка: Блохин Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно