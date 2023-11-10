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Туймухина (Аввакумова) Галина Вячеславовна
Туймухина (Аввакумова) Галина Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Новое Аделяково
, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
13.04.1989
Пол
Женский
Отец
Аввакумов Вячеслав Михайлович
1969 г.р.
Мать
Туймухина Людмила Ивановна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1989
Отец:
Аввакумов Вячеслав Михайлович
Мать:
Туймухина Людмила Ивановна
Новое Аделяково
, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
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