Туймухина (Аввакумова) Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туймухина (Аввакумова) Галина Вячеславовна

Место рождения

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1989

Отец: Аввакумов Вячеслав Михайлович

Мать: Туймухина Людмила Ивановна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
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