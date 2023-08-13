Забродина (Белорукова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Белоруков Степан Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1865 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Деревни Колпаковой крестьяне Григорий Гаврилович Останин, Иван Васильевич Ишенин, Александр Григорьевич Ишенин, деревни Зиминой крестьяне Иван Фёдорович Трофимов, Николай Прокопьевич Дорофеев Николай ... Показать все
Смерть
Неизвестно