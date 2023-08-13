Забродина (Белорукова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Белорукова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Белоруков Степан Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1865 ст.

Муж: Забродин Евлампий Филиппович

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Деревни Колпаковой крестьяне Григорий Гаврилович Останин, Иван Васильевич Ишенин, Александр Григорьевич Ишенин, деревни Зиминой крестьяне Иван Фёдорович Трофимов, Николай Прокопьевич Дорофеев Николай ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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