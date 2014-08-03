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Лубнин Александр Иванович

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2014

Отец: Лубнин Иван Сергеевич

Мать: Лубнина Кристина Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика