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Лубнин Александр Иванович
Лубнин Александр Иванович
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
03.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Лубнин Иван Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Лубнина (Шуваева) Кристина Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2014
Отец:
Лубнин Иван Сергеевич
Мать:
Лубнина Кристина Владимировна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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