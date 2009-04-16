Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна

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Место рождения

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.08.1938

Дата смерти

16.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938

Отец: Вершинин Александр Федорович

Мать: Вершинина Анастасия Алексеевна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.11.1959

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Жукова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Георгиевич

Смерть
16.04.2009
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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