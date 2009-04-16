Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1938
Дата смерти16.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938
Рождение ребёнка
23.11.1959
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Жукова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
20.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2009