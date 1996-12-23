Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

23.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Жеребчиков Егор Степанович

Мать: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Капранов) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Близнец Ii

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Близнец I

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капранов Евгений Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1931

Дочь: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1938

Дочь: Сон (Капранова) Раиса Степановна

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 08.02.1953

Сын: Капранов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович

Смерть
23.12.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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