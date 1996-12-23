Капранова (Жеребчикова) Екатерина Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.12.1910
Дата смерти23.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Капранов) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Близнец Ii
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Близнец I
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капранов Евгений Степанович
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1931
Дочь: Мусякаева (Капранова) Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1938
Дочь: Сон (Капранова) Раиса Степановна
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 08.02.1953
Сын: Капранов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Капранов Степан Иванович
Смерть
23.12.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно