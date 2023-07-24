Матюшкин Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Матюшкин Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Матюшкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ваганова Федосья
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Ваганова Федосья
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Ваганова Федосья
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Матюшкина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Ваганова Федосья
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кулишкина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Ваганова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваганова Федосья
Смерть
Неизвестно