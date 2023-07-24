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Матюшкин Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Матюшкин Аким Кузьмич

Мать: Матюшкина Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Матюшкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Федосья

Рождение ребёнка
1941

Сын: Матюшкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Федосья

Рождение ребёнка
1944

Сын: Матюшкин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ваганова Федосья

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Матюшкина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Ваганова Федосья

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кулишкина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Ваганова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Федосья

Смерть
Неизвестно
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