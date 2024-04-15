Щербаков Емельян Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1907 ст.
Дата смерти04.10.1907 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNTM?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
04.10.1907 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2DF?i=867&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.10.1907 ст.
на кладбище д. Кровной