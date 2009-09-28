Папанов Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти28.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Рождение ребёнка
09.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Папанов Николай Константинович
Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1957
Дочь: Папанова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2009
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область