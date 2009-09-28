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Папанов Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

28.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Папанов Григорий Константинович (Клементиевич)

Мать: Папанова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
09.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Папанов Николай Константинович

Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1957

Дочь: Папанова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Папанова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папанова Елена Николаевна

Смерть
28.09.2009
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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