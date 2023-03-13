Шошинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Шошинъ Трифанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шошинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шошинъ Василий
Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Плохова Авдотья
Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно