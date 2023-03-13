Шошинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шошинъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шошинъ Трифанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шошинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шошинъ Василий

Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Плохова Авдотья

Мать ребёнка: Шошина Василиса Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шошина Василиса Афонасьева

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