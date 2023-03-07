Григорьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Евдокия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Савинкина Пелагея Садохина

Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Евстафьевна

Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Григорьев Даниил Евстафьевич

Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Евстафий Иванович

Смерть
Неизвестно
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