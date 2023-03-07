Григорьева Евдокия
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Савинкина Пелагея Садохина
Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Евстафьевна
Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Григорьев Даниил Евстафьевич
Отец ребёнка: Григорьев Евстафий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно