Киселева (Андрейшина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976
Отец: Андрейшин Анатолий
Мать: Курухова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Владислав Анатольевич
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
28.02.2009
Сын: Киселев Тимур Владиславович
Отец ребёнка: Киселев Владислав Анатольевич