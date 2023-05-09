Киселева (Андрейшина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Андрейшина) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976

Отец: Андрейшин Анатолий

Мать: Курухова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Владислав Анатольевич

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
28.02.2009

Сын: Киселев Тимур Владиславович

Отец ребёнка: Киселев Владислав Анатольевич