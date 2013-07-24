Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1935

Дата смерти

24.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1965

Сын: Иванов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
24.07.2013
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
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