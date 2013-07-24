Иванова (Шиварёва) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1935
Дата смерти24.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1965
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич
Смерть
24.07.2013
Похороны
Неизвестно