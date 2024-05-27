Борисов Леонид Архипович
Место рожденияДеревня Лапинка Новосибирской области
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Лапинка Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1956
Сын: Борисов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Борисова (Завьялова) Нина Александровна
Город Полысаево Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.08.1957
Сын: Борисов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Борисова (Завьялова) Нина Александровна
Город Полысаево Кемеровская область
Смерть
1998