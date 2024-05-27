Борисов Леонид Архипович 15.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Леонид Архипович

Место рождения

Деревня Лапинка Новосибирской области

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Лапинка Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Завьялова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
10.07.1956

Сын: Борисов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Борисова (Завьялова) Нина Александровна

Город Полысаево Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.08.1957

Сын: Борисов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Борисова (Завьялова) Нина Александровна

Город Полысаево Кемеровская область
Смерть
1998

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