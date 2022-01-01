Шувалова (Тимохина) Любовь Ильинична
Место рождения
Дата рождения28.07.1940
Дата смертиОколо ?.01.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940
Отец: Тимохин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1962
Рождение ребёнка
23.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1969
Отец ребёнка: Шувалов Юрий Алексеевич
Смерть
Около ?.01.2022