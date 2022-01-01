Шувалова (Тимохина) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Тимохина) Любовь Ильинична

Место рождения

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.07.1940

Дата смерти

Около ?.01.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940

Отец: Тимохин Илья

Мать: не указана

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
10.11.1962

Муж: Шувалов Юрий Алексеевич

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Юрий Алексеевич

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1969

Сын: Шувалов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Шувалов Юрий Алексеевич

Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Около ?.01.2022
Дятьково, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

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