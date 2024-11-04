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Мезрин Петр Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1937

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937

Отец: Мезрин Аркадий

Мать: Мезрина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021

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