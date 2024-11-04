Мезрин Петр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1937
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1937
Отец: Мезрин Аркадий
Мать: Мезрина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2021