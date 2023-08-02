Ряснов (Ryasnov) Пимен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРяснов (Ryasnov) Пимен

Ряснов (Ryasnov) Пимен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1884 г.р.
1894 г.р.
1898 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1883

Жена: Ряснова ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Склярова Акулина Пименовна

Мать ребёнка: Ряснова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ряснов Никифор Пименович

Мать ребёнка: Ряснова ?

Россия Сталинградская обл., Еланский р-н, Терновский с/с
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ряснов Александр Пименович

Мать ребёнка: Ряснова ?

село Терновое, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряснова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряснова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряснова ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close