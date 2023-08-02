Ряснов (Ryasnov) Пимен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Жена: Ряснова ?
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Склярова Акулина Пименовна
Мать ребёнка: Ряснова ?
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ряснова ?
Россия Сталинградская обл., Еланский р-н, Терновский с/с
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ряснов Александр Пименович
Мать ребёнка: Ряснова ?
село Терновое, Россия