Серикова (Заковряшина) Парасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серикова (Заковряшина) Парасковья Григорьевна

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1918

Дата смерти

09.07.1994

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918

Отец: Заковряшин Григорий Иванович

Мать: Заковряшина Акулина Петровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сериков Иван

Рождение ребёнка
05.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сериков Иван

Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сериков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сериков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сериков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Иван

Смерть
09.07.1994
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