Серикова (Заковряшина) Парасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1918
Дата смерти09.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1918
Рождение ребёнка
10.05.1941
Рождение ребёнка
05.11.1947
Рождение ребёнка
17.08.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сериков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сериков Иван
Смерть
09.07.1994