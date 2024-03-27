Смирнов Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Владимир Семенович

Смирнов Владимир Семенович

Место рождения

Ледины, Николаевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Ледины, Николаевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Варвара Яковлевна

Военная награда
Неизвестно
Смирнов Владимир Семенович Ефрейтор, __.__.1908Ивановская обл., Кинешемский р-н, Шеломовский с/с, д. Ледины. Сводная картотека Перечень наград 15.10.1942 Медаль «За отвагу» 30.08.1943 Медаль «За отва... Показать все
Смерть
1960
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close