Смирнов Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
12.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смирнов Владимир Семенович Ефрейтор, __.__.1908Ивановская обл., Кинешемский р-н, Шеломовский с/с, д. Ледины. Сводная картотека Перечень наград 15.10.1942 Медаль «За отвагу» 30.08.1943 Медаль «За отва... Показать все
Смерть
1960
Россия