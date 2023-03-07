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Агрепина

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Место рождения

Антоново, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Евстафий

Мать: Степанида

Антоново, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1835
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