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Агрепина
Агрепина
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Место рождения
Антоново
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
1806
Дата смерти
После 1835
Пол
Женский
Отец
Евстафий
1756 г.р.
Мать
Степанида
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Евстафий
Мать:
Степанида
Антоново
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1835
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