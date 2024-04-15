Кулешов Михаил (Маркел) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Михаил (Маркел) Кириллович

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Кулешов Кирилл Иев

Мать: Кулешова Лукерья

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Упоминание
10.11.1833 ст.
Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин Ревизия №8 10.11.1833 года - 8 лет Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости
Военная служба
Около 1855
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Помещик Александр Александрович Гвоздев Согласно ревизии №10 30.05.1858 в 1855 отдан в рекруты Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости
Рождение ребёнка
12.10.1870 ст.

Сын: Кулешов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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