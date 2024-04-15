Кулешов Михаил (Маркел) Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Кулешов Кирилл Иев
Мать: Кулешова Лукерья
Упоминание
10.11.1833 ст.
Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин Ревизия №8 10.11.1833 года - 8 лет Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости
Военная служба
Около 1855
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Помещик Александр Александрович Гвоздев Согласно ревизии №10 30.05.1858 в 1855 отдан в рекруты Сельцо Матвеевка, Зарайского уезда, Рязанской Волости
Рождение ребёнка
12.10.1870 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно