Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1925
Сын: Черемисинов Павел (8й ребенок 5й из живых на момент рождения)
Отец ребёнка: Черемисинов Сидор
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Сидор
Смерть
Неизвестно