Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1925

Сын: Черемисинов Павел (8й ребенок 5й из живых на момент рождения)

Отец ребёнка: Черемисинов Сидор

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Сидор

Смерть
Неизвестно
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