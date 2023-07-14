Темит Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1975
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1975
Отец: Темит Николай Иванович
Мать: Темит Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
26.05.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
12.07.2001
Дочь: Темит Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Темит Ангелина Олеговна
Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна