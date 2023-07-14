Темит Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темит Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1975

Отец: Темит Николай Иванович

Мать: Темит Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
26.05.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
12.07.2001

Дочь: Темит Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Темит Ангелина Олеговна

Мать ребёнка: Темит Татьяна Владимировна

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