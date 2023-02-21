Олехник Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1921
Жениху 26 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселки, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно