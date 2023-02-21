Олехник Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олехник Матвей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1921

Жена: Олехник Наталья Степановна

Жениху 26 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселки, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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