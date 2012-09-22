Хлопков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1930
Дата смерти22.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1955
Дочь: Хлопкова Алла Викторовна
Мать ребёнка: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна
Рождение ребёнка
20.10.1960
Дочь: Хлопкова Неля Викторовна
Мать ребёнка: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2012