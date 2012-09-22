Хлопков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1930

Дата смерти

22.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1955

Дочь: Хлопкова Алла Викторовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна

Рождение ребёнка
20.10.1960

Дочь: Хлопкова Неля Викторовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна

Смерть
22.09.2012
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