Жаглина Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаглина Евдокия Даниловна

Жаглина Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: Меремьянина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Жаглин Андрей Никанорович

Место жительства
Неизвестно
Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1948
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край