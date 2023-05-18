Жаглина Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: Меремьянина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Жаглин Андрей Никанорович
Место жительства
Неизвестно
Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1948
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край