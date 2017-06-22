Шардина (Ярославова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина (Ярославова) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Куткина, Пономаревская волость, Бирский уезд

Дата рождения

07.01.1925

Дата смерти

22.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Куткина, Пономаревская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шардина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шардин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шардин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шардин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шардин Павел Алексеевич

Смерть
22.06.2017
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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