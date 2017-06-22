Шардина (Ярославова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.01.1925
Дата смерти22.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шардина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шардин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шардин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2017
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан