(Некрасова) Мариамна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Мариамна Ивановна

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

09.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867

Отец: Некрасов Иван Карпович

Мать: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Каменка
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