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(Некрасова) Мариамна Ивановна
(Некрасова) Мариамна Ивановна
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Место рождения
Каменка
Дата рождения
09.02.1867
Пол
Женский
Отец
Некрасов Иван Карпович
1839 г.р.
Мать
Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867
Отец:
Некрасов Иван Карпович
Мать:
Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Каменка
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