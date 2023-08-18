Ермоленко Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1884 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ермоленко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ермоленко Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно