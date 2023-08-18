Ермоленко Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1884 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ермоленко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ермоленко Федор Анреевич

Отец ребёнка: Ермоленко Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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