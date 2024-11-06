Журавлева (Малютина) Нина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Владимир
Отец ребёнка: Журавлев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Александр Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Александр
Смерть
Неизвестно