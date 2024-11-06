Журавлева (Малютина) Нина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Малютина) Нина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1930

Отец: Малютин Прокопий Николаевич

Мать: Малютина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Владимир

Отец ребёнка: Журавлев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Александр

Смерть
Неизвестно

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