Григорьева (Иванова) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Иванова) Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Фёдорович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Фёдорович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Фёдорович

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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