Фокина Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Фокин Николай Михайлов

Отец ребёнка: Фокин Михаил Семенов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Фокин Михаил Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно
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