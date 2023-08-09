Фокина Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Фокин Михаил Семенов
Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фокин Михаил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно