Романова (Новикова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1940
Дочь: Вокуева Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Романов Данила Васильевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Данила Васильевич
Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ружанов Валерий Андреевич
Отец ребёнка: Ружанов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ружанов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно