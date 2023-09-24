Романова (Новикова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Новикова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Лаврентий Титович

Мать: Новикова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1940

Дочь: Вокуева Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Романов Данила Васильевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Леонид Данилович

Отец ребёнка: Романов Данила Васильевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Данила Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружанов Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Ружанов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ружанов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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