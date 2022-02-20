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Степанова София Данииловна
Степанова София Данииловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.2022
Пол
Женский
Отец
Степанов Даниил Александрович
1994 г.р.
Мать
Степанова Александра Владимировна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2022
Отец:
Степанов Даниил Александрович
Мать:
Степанова Александра Владимировна
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