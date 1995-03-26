Гринчак Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринчак Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1995

Отец: Гринчак Андрей Дмитриевич

Мать: Гринчак Наталья Юлиановна

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