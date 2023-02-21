Нанаев Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1907
Дочь: Шульчева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Нанаева Анна Ивановна
Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нанаева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно