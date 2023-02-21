Нанаев Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанаев Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1907

Дочь: Шульчева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Нанаева Анна Ивановна

Молотицы, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нанаева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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