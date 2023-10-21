Зуева (Гранкова) Ксения Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.
Дочь: Иулитта Прохорова
Отец ребёнка: Зуев Прохор Сергеев
Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Родители: Деревни Высокой крестьянинъ Прохоръ Сергеевъ Зуевъ и его законная жена Ксения Семенова, оба православные 33-6-25-192об-193
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Прохор Сергеев