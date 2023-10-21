Зуева (Гранкова) Ксения Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Гранкова) Ксения Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1910 ст.

Дочь: Иулитта Прохорова

Отец ребёнка: Зуев Прохор Сергеев

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Родители: Деревни Высокой крестьянинъ Прохоръ Сергеевъ Зуевъ и его законная жена Ксения Семенова, оба православные 33-6-25-192об-193
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Прохор Сергеев

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