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Окошев Иван (?) Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1933

Дата смерти

30.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1933

Отец: Окошев Федор ?

Мать: Окошева Авдотья

Рождение ребёнка
05.03.1957

Сын: Окошев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1958

Сын: Окошев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
02.02.1963

Дочь: Окошева Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окошева Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окошева Анастасия Павловна

Смерть
30.09.1991
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