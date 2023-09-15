Окошев Иван (?) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1933
Дата смерти30.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1933
Отец: Окошев Федор ?
Мать: Окошева Авдотья
Рождение ребёнка
05.03.1957
Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1958
Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
02.02.1963
Дочь: Окошева Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Окошева Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1991