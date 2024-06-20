Чайка Михаил Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чайка Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1951

Дочь: Муравлева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно

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