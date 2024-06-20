Чайка Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1951
Дочь: Муравлева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно