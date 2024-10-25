Стерхова (Коробейникова) Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Коробейников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1906
Сын: Стерхов Афанасий Савельевич
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Новосёлова Анна Савельевна
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Стерхова Полукерья Савельевна
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Фонарева (Стерхова) Анфиса Савельевна
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
05.05.1914
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Снегирева (Стерхова) Васса Савельевна
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Стерхов Игнатьй Савельевич
Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович
Смерть
1957