Стерхова (Коробейникова) Устинья Ивановна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стерхова (Коробейникова) Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Коробейников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Стерхов Афанасий Савельевич

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Новосёлова Анна Савельевна

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Стерхова Полукерья Савельевна

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Фонарева (Стерхова) Анфиса Савельевна

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Стерхов Исай Савельевич

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Стерхов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Снегирева (Стерхова) Васса Савельевна

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Стерхов Игнатьй Савельевич

Отец ребёнка: Стерхов Савелий Маркелович

Смерть
1957

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