Буланкин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланкин Иван Николаевич

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Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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