Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1813
Отец: Иван Самиулович
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1837
Дочь: Суворова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Скрипино
Смерть
Неизвестно