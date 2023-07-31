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Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1813

Отец: Иван Самиулович

Мать: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1837

Дочь: Суворова Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Скрипино
Смерть
Неизвестно
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