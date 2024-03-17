Колесов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Маремьяна Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Маремьяна Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Колесова Таисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Маремьяна Ивановна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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