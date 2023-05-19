Крушельницкая Фёкла Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая Фёкла Артёмовна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1873 ст.

Муж: Крушельницкий Василий Фёдорович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.

Сын: Крушельницкий Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.

Сын: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Фёкла Матвеевна.
Рождение ребёнка
02.02.1881 ст.

Дочь: Каплинская Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно