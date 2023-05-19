Крушельницкая Фёкла Артёмовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.
Сын: Крушельницкий Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.
Сын: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович
Мать записана как Фёкла Матвеевна.
Рождение ребёнка
02.02.1881 ст.
Дочь: Каплинская Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Крушельницкий Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно