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Новикова Ирина Арсентьевна
Новикова Ирина Арсентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1958
Пол
Женский
Отец
Новиков Арсентий Кузьмич
1930 г.р.
Мать
Новикова Алимпиада Федоровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958
Отец:
Новиков Арсентий Кузьмич
Мать:
Новикова Алимпиада Федоровна
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