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Новикова Ирина Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Новиков Арсентий Кузьмич

Мать: Новикова Алимпиада Федоровна

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