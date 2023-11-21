Городечный Гринько (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городечный Петр
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Городечный Евген (Евгений)
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Смерть
Неизвестно