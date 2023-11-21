Городечный Гринько (Григорий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городечный Гринько (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городечный Петр

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Городечный Евген (Евгений)

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Смерть
Неизвестно
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