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Томченко Илья Иванович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

24.07.1911

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911

Отец: Томченко Иван Иванович

Мать: Томченко Евгения Селантьевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1939

Дочь: Статьёва Вера Семёновна

Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна

Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Томченко Иван Ильич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.01.1942

Сын: Томченко Александр Ильич

Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна

Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.1944

Сын: Томченко Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна

Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.09.1948

Сын: Томченко Николай Ильич

Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна

Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1955

Дочь: Щекотина Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна

Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томченко Евгения Сергеевна

Смерть
1989
Белое, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область