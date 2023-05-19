Томченко Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения24.07.1911
Дата смерти1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911
Рождение ребёнка
06.04.1939
Дочь: Статьёва Вера Семёновна
Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Томченко Иван Ильич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.01.1942
Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
?.09.1944
Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
?.09.1948
Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
31.08.1955
Дочь: Щекотина Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Томченко Евгения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989