Лобов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1908
Дата смерти12.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобова Пелагия Дмитриевна
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.09.1970