Лобов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1908

Дата смерти

12.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобова Пелагия Дмитриевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.09.1970

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