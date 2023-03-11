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(Ковальская) Лора Андреевна
(Ковальская) Лора Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1977
Пол
Женский
Отец
Ковальский Андрей Альфредович
1942 г.р.
Мать
(Ковальская) Роза Генриховна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977
Отец:
Ковальский Андрей Альфредович
Мать:
Роза Генриховна
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