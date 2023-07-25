Чурилин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1973
Сын: Чурилин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Бокова Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1984
Сын: Чурилин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бокова Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Юлия Михайловна